Judenbühel: Konflikt um gefällte Bäume geht weiter

Innsbruck – Nach der Schlägerung von Bäumen am Judenbühel schaltet die Gemeinderatsfraktion „Gerechtes Innsbruck“ (GI) nun die Tiroler Umweltanwaltschaft ein. Auf TT-Nachfrage hatte Umweltreferentin Vize-BM Uschi Schwarzl (Grüne) betont, dass die Maßnahme aus Sicherheitsgründen umumgänglich gewesen sei. Eine umstürzende Fichte am Spielplatz habe weitere Bäume beschädigt, zudem seien auch Fichten an der Böschungskante gefällt worden, um den Spielplatz nicht zu gefährden.