Helden des Alltags: Jongleur des Nahverkehrs in der Corona-Krise

Landeck – Er selbst pendelt derzeit nicht – er sorgt aber dafür, dass alle anderen rechtzeitig zum Job und am Abend wieder heim kommen. Frühmorgens setzt sich der Land­ecker Michael Schön zu Hause in sein Büro – und taucht ab in eine Welt, die von der Uhr und von Zahlen bestimmt wird: Tausende An- und Abfahrtszeiten, Zugkapazitäten und Anschlusstermine, die eingehalten werden müssen. Er und sein Team sollen da auch in der Corona-Krise den Überblick behalten. Der ÖBB-Mitarbeiter ist der Kopf hinter den Fahrplänen für den Nahverkehr in Tirol – und die zu erstellen, ist derzeit eine echte „Herkulesaufgabe“.