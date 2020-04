Impfexperte über erste Erfolge bei Plasmatherapie für Covid-19-Patienten

Innsbruck – Einige Coronavirus-Patienten in der Poliklinik der lombardischen Stadt Pavia wurden mit dem Blut von Personen behandelt, die von Covid-19 geheilt sind und daher Antikörper entwickelt haben, wurde am Donnerstag berichtet. Die Blutspender waren Ärzte, das Ergebnis der Behandlung wurde von den Experten als positiv bewertet. Die Poliklinik hat nun einen Appell an die vom Coronavirus genesenen Patienten gerichtet und rief zum Blutspenden auf. Ob die Plasmatherapie Hoffnung macht, erklärt Professor Reinhard Würzner von der Medizinischen Universität Innsbruck.

Reinhard Würzner: Von der Logik her könnte das tatsächlich funktionieren, aber man braucht dazu auch eine entsprechend hohe und „gute“ Antikörpermenge. Vom Prinzip her gibt es zwei Möglichkeiten. Man transfundiert das Plasma eines Genesenen in die Blutvene eines Covid-Kranken. Viel besser ist es aber, die Antikörper, also die Immunglobuline aus dem Plasma, zu extrahieren und nur diese aufgereinigte Fraktion zu verwenden. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass man den Krankheitsverlauf damit positiv beeinflussen kann.