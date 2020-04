Corona bremst den Lkw-Transit in Tirol

Innsbruck – Es ist wie in einer anderen Zeit: Vor eineinhalb Monaten steckte Tirol wieder einmal mittendrin in einer Transitdebatte. Denn im Februar hatte die rumänische EU-Verkehrskommissarin Adina Valean die Tiroler Politik scharf kritisiert. Der Brenner dürfe kein Engpass im europäischen Warenverkehr werden, über höhere Lkw-Mauttarife (Korridormaut) auf der Brennerachse wollte die Verkehrskommissarin gar nicht reden. Zuerst müsse Tirol von seinen Lkw-Fahrverboten abrücken, forderte sie. Und dann kam es zum Eklat. Wenn Tirol das nicht wolle, könne es ja mit Österreich den Binnenmarkt verlassen, brüskierte Valean die Vertreter der Landespolitik und des Bundes wie Landeshauptmann Günther Platter und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler.

Und heute, Anfang April? Die Corona-Beschränkungen haben wenig überraschend zu einem deutlichen Rückgang des Transitverkehrs auf der Brennerachse geführt. Vor knapp vier Wochen wurden die Kontrollen am Brenner eingeführt, die Frächterverbände in Italien protestierten heftig dagegen. Um 27.119 schwere Transitlaster weniger fuhren im März über den Brenner als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Minus beträgt 12,4 Prozent.

Im ersten Quartal wurden demnach um 29.817 weniger Lkw-Fahrten an der Mautstelle Schönberg gezählt. Insgesamt 588.835 Lkw waren im Güterverkehr auf der Brennerachse unterwegs. Der Trend dürfte zumindest in den nächsten Wochen anhalten, denn von einem großen Hochfahren der Wirtschaft ist im April noch nicht auszugehen.

Die strikten Ausgangsbeschränkungen und Grenzkontrollen haben auch den Pkw-Verkehr drastisch reduziert: von 867.488 Pkw im März 2019 auf 280.055 im heurigen Jahr. Hier wird es in den nächsten Monaten noch einmal runtergehen, denn der Sommerreiseverkehr rollt wahrscheinlich gegen null. Jedenfalls verringerte sich der Gesamtverkehr am wichtigsten Verkehrsübergang in den Alpen um 450.813 Fahrzeuge oder 15,34 Prozent.