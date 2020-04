Kunstfälschungen: Von 3000 Originalen wurden 10.000 verkauft

Innsbruck – Für einen Haftentlassenen sind die Jobaussichten meist nicht ganz so rosig. Eine mehrteilige 3sat-Show wartet da normalerweise nicht. Für Wolfgang Beltracchi, den die Medien zum „Meisterfälscher“ adelten, begann die große Karriere erst nach seinem vierjährigen Gefängnisaufenthalt: Aus dem Kunstfälscher, der in 40 Jahren 300 Gemälde fälschte, wurde ein Künstler, der untertags Reinhold Messner im Stile von Ferdinand Hodler porträtiert und abends bei Markus Lanz darüber sinniert, er habe die „Kunstgeschichte verändert“.

Säuberlich in Kapitel unterteilt lernt man als Leser die Teilakteure des Systems kennen: Sammler, Auktionatoren, Kunsthändler und Sachverständige aber auch die Medien und Museumsdirektoren spielen ihre Rolle. Einige verdienen an einer Kunstfälschung. Ist man einem Betrug aufgesprungen, so hüllt man sich lieber in Verschwiegenheit.