Tiroler Kulturinitiativen: Stillstand, der die Existenz bedroht

Innsbruck – Das behördlich verordnete Veranstaltungsverbot zur Eindämmung der Corona-Verbreitung gilt noch bis 13. April. Von einer weiteren Verlängerung muss ausgegangen werden. Gerade für zumeist als gemeinnützige Vereine organisierte Kulturorganisationen, die so genannte freie Szene, ist der finanzielle Schaden nach gut einem Monat Stillstand existenzbedrohend: Ausfälle von rund 580.000 Euro hat es seit Beginn der Beschränkungen allein in Tirols freier Szene gegeben. Das ergab eine Umfrage der Tiroler Kulturinitiativen (TKI) unter ihren Mitgliedern. 253 Veranstaltungen wurden bislang abgesagt.

Bislang ist der Ankündigung von Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP), niemanden im Stich zu lassen, kaum Konkretes gefolgt. In Wien und Salzburg wurden kurzfristige Arbeitsstipendien geschaffen. In Vorarlberg gibt es Atelierförderungen für bildende Künstler. „Das sind Maßnahmen, die es Kulturschaffenden ermöglichen, bezahlt im Arbeitsprozess zu bleiben“, so Schnitzer.

Vergleichbares sei auch in Tirol angedacht und werde geprüft, erklärt Landesrätin Palfrader. Sie stehe in regelmäßigem Austausch mit anderen Bundesländern: „Das, was sich dort bewährt, kann auch für Tirol adaptiert werden. Gerade in der aktuellen Situation muss das Rad nicht überall neu erfunden werden.“