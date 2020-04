BTV erhöhte Gewinn und das Eigenkapital

Innsbruck – Die zur wechselseitig beteiligten 3-Banken-Gruppe (mit Oberbank und BKS) gehörende BTV hat 2019 erneut Zuwächse in allen wesentlichen Geschäftsbereichen erzielt. Beim Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern gab es ebenfalls ein Plus, dergewinn stieg von 139,8 auf 144,5 Mio. Euro. Das sei das „beste operative Ergebnis in unserer Bank-Geschichte“, betont BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Das Eigenkapital legte um 110 Mio. Euro auf 1,75 Mrd. zu.

Zuwächse gab es auch bei der Bilanzsumme, die von 11,63 auf 12,5 Mrd. Euro wuchs. Ebenso verhielt es sich bei den Kundenkrediten, die um 185 Mio. Euro auf 8,03 Mrd. Euro gesteigert wurden. Die Primärmittel erhöhten sich um 774 Mio. Euro auf 8,94 Mrd. Euro. Damit betreut die neben Tirol und Vorarlberg auch in Wien, Bayern, Baden-Württemberg, der deutschsprachigen Schweiz, und Norditalien (Kunden werden hier von Österreich aus betreut) tätige Bank mit Zentrale in Innsbruck erstmals mehr als 15 Mrd. Euro an Kundengeldern.

Das starke Ergebnis stärke der Bank den Rücken, um mit den Kunden gemeinsam die aktuelle Krise zu bewältigen, so Burtscher. „Wir haben neben einer Milliarde Euro mehr Kundeneinlagen als Kundenforderungen, das garantiert zusammen mit unserem noch weiter erhöhten Eigenkapital Stabilität und Liquidität.“

Die BTV habe in den letzten tagen und Wochen umfassende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und Kunden getroffen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter arbeite im Home-Office. „Den kommenden Herausforderungen begegnen wir mit Zuversicht und Demut – wir lernen und wachsen auch in der Krise“, so Burtscher. Es werde aber auch ein Leben nach Corona geben. Und da würden Regio­nalität und Bodenständigkeit neben Verlässlichkeit im Wirtschaftsleben eine mit Sicherheit noch größere Rolle spielen als bisher. (va)