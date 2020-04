Tirols Industriellen-Präsident: „Möglichst bald Normalzustand“

„Die Gesundheit der Menschen hat oberste Priorität. Die Industrie hält sich daher strikt an die vorgegebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen“, so Swarovski. Dadurch könne die Industrie die Produktion in vielen betrieben aufrechterhalten und die Auswirkungen der Krise für möglichst viele Menschen und die Wirtschaft im Land etwas abfedern.

Unter allen Umständen notwendig sei etwa die Aufrechterhaltung der Produktion in so systemrelevanten Bereichen wie Pharma-Produktion, Medizintechnik, Nahrungsmittel oder Verpackungen. Dazu kämen sehr viele Betriebe, die national und international in Versorgungsketten eingebunden seien, die nicht unterbrochen werden dürften, betont der Industrie-Präsident. „Wenn unsere Industrie jetzt nicht weiterproduziert und weiterliefert, unterbrechen wir nicht nur die Versorgungsketten, die ein Liefern wichtiger Produkte für die Bevölkerung ermöglichen. Wir verlieren dann auch Aufträge und Märkte, was den Unternehmen letztlich die Existenzgrundlage entziehen kann.“ Die Grundbedingung für einen erfolgreichen Neubeginn seien möglichst viele funktionsfähige Betriebe. Genau das werde von den Betrieben zusammen mit ihren Mitarbeitern derzeit mit höchster Anstrengung versucht.