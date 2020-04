Nachspiel um „Patient 0“: Hat die AGES Blutprobe aus Ischgl verschlampt?

Innsbruck – Ohne mit Tirol vorher Rücksprache zu halten, preschten Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und der Leiter der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Franz Allerberger, am Donnerstag vor. Plötzlich war vom ersten Corona-Fall am 5. Februar die Rede. Dadurch stand für LH Günther Platter sofort wieder „der Vorwurf der Vertuschung“ im Raum. Zugleich bedankte er sich bei Anschober für die rasche Klarstel­-lung, dass es sich um einen Übertragungsfehler gehandelt habe.

Trotzdem fehlt offenbar die Abstimmung zwischen Wien und Innsbruck, wie der zweite Fall zeigt. Dass es in den Tiroler Skigebieten wie Ischgl bereits im Februar Corona-Infizierte, aber keine offiziell bestätigten Fälle gegeben hat, weil zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand das Virus auf dem Radar hatte, steht zwischenzeitlich außer Streit. Aber spätestens mit dem Auskunftsersuchen aus Island (5. März) und dem am 7. März positiv getesteten Barkeeper im „Kitzloch“ hätten jedoch alle Alarmsignale schrillen müssen. Wie die AGES jetzt auflistet, dürften nämlich 2000 Ansteckungen auf die Tourismus-Hotspots Ischgl, Galtür, Serfaus und St. Anton zurückzuführen sein.

Dass eine einheimische Mitarbeiterin im Kitzloch laut AGES bereits am 8. Februar infiziert war, kann das Land wie auch medizinische Experten – siehe unten – nicht nachvollziehen. Denn sie wurde am 9. März erst positiv getestet. Die Frau gab an, schon seit einem Monat Erkältungssymptome gehabt zu haben. Deshalb schließt die AGES in ihrer Rückverfolgung auf den 8. Februar als Beginn der Corona-Erkrankung. Weil auch nach vier Wochen noch Virusbestandteile, wie sie sich bei vielen Genesenen finden, nachgewiesen werden können.

Gerade wegen des langen Zeitraums der Krankheitssymptome hat der niedergelassene Arzt in Ischgl der Frau Blut für eine Antikörperbestimmung bei der AGES abgenommen. Das Ergebnis würde schlussendlich Aufschluss darüber geben, ob sie eben schon im Februar an Corona erkrankt war oder erst Anfang März. Nur: Nach knapp einem Monat liegt noch kein Befund vor. Hinter vorgehaltener Hand heißt es jetzt, die Blutprobe könnte verloren gegangen sein. Eine Stellungnahme der AGES, was mit der Antikörperbestimmung passiert sei, steht noch aus.

Landesamtsdirektor Herbert Forster sieht das Land Tirol durch die Vorgangsweise der AGES in ein schlechtes Licht gerückt. Und Platter ergänzte allgemein: „Es wird schwer herauszufinden, wie das Virus nach Ischgl gekommen ist.“

Die Causa Ischgl ging am Freitag aber auch politisch weiter. Im Zusammenhang mit Attesten bei der Ausreise nach Verhängung der Quarantäne muss sich der dortige Arzt nach der ORF-Sendung „Am Schauplatz“ einige Fragen gefallen lassen. „Wenn es stimmt, dass er falsche Atteste ausgestellt hat, dann ist dies ein klarer Fall für den Staatsanwalt oder die Ärztekammer“, betont FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger. Für den Mediziner gelte jedoch die Unschuldsvermutung. (pn)

Für Ärzte nur Kaffeesudlesen

Dass eine Kellnerin in Ischgl schon am 8. Februar an Covid-19 erkrankt gewesen sein soll, wie AGES-Chef Franz Allerberger sagt, halten Ärzte vom Uni-Klinikum Innsbruck aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht für haltlos. Allerberger hatte dies mit der Erzählung der Frau begründet, sie habe sich schon am 8. Februar krank gefühlt. Die TT fragte beim Klinikchef der Inneren Medizin I, Herbert Tilg, nach, warum die Behauptung, es sei Covid-19 gewesen, auf Kritik stößt.

"Ich kann die Schlussfolgerung aus klinischer Sicht nicht nachvollziehen", antwortet der Arzt. Wenn ein Patient zu ihm käme und ihm von Symptomen erzähle, die einen Monat her seien, könne er doch nicht sagen, was der Grund dafür gewesen sei. "Ich bin doch kein Hellseher." Unwohlsein, Halsweh, Fieber, Schnupfen, selbst starker Husten - das alles könnten Anzeichen für unzählige Virusinfektionen sein, sagt Tilg.

Was es war, könne nur herausgefunden werden, wenn man Material wie Blutproben von damals zur Untersuchung hätte. Aber Anfang Februar "sind wir bei uns noch nicht von einer Covid-Infektion ausgegangen", also sei die Frau nicht getestet worden. Daher gibt es vermutlich keine Proben aus dieser Zeit, in denen Antikörper nachgewiesen werden könnten. "Und bei einem so hochsensiblen Thema sind Vermutungen alleine zu wenig", betont Tilg.