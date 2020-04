Russland schürt EU-Untergangsstimmung in Corona-Krise

„Die Darstellung ‚Die EU scheitert an der Bewältigung der Pandemie; die Union steht vor dem Zusammenbruch‘ wird von kremlfreundlichen Quellen, mehreren inländischen Netzwerken/Quellen in EU-Mitgliedstaaten, in Ländern der Östlichen Partnerschaft (Ukraine, Georgien, Moldau, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Anm.) in der Region Naher Osten/Nordafrika, im westlichen Balkan und in afrikanischen Ländern gefördert. Im Nahen Osten und in Nordafrika wird zum Beispiel der Gedanke, dass die EU angesichts von COVID-19 ‚zerbricht‘, weithin verbreitet“, heißt es in dem Report des Auswärtigen Dienstes in Brüssel.