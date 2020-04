Kriminalität geht zurück: Quarantäne sorgt für Sicherheit in Tirol

Innsbruck –Der bereits dreiwöchige „Hausarrest“ hat für die Tiroler Bevölkerung auch einen Vorteil: Die Kriminalität ist durch die Ausgangssperre deutlich zurückgegangen. Wie deutlich, fasste am Freitag erstmals Landespolizeidirektor Edelbert Kohler in Zahlen: „Wir hatten in der zweiten Märzhälfte um etwa die Hälfte weniger Straftaten als sonst.“ Insbesondere Eigentumsdelikte (Einbrüche, Diebstähle etc.) beschäftigen derzeit die Polizeibeamten nur selten. Erfreulich sei auch, dass „bei der häuslichen Gewalt entgegen den Befürchtungen keine signifikanten Steigerungen feststellbar sind“, so Kohler weiter. Abzulesen ist das an der Anzahl der Betretungsverbote: Im März 2019 wurden 50 verhängt, heuer waren es 51.