Erste Bilder von „österreichischem“ SARS-CoV-2

Die ersten Bilder „österreichischer“ SARS-CoV-2-Erreger wurden aus einer Probe „geschossen“, die vor einigen Wochen an die AGES ging. „Man braucht dazu nur um die hundert Mikroliter“, sagte Susanne Richter. Ein Mikroliter sind ein Millionstel Liter. Das komme auf einen Objektträger, auf den ein kleines Netzchen gelegt werde. „Die Viren gehen an die Oberfläche. Man sucht dann mit dem Elektronenmikroskop dieses Netzchen nach den Viren ab“, schilderte die Expertin den Vorgang. Das Bild zeigt das runde Virus, erkennbar sind auch die Spike-Proteine (S-Proteine) an der Oberfläche, mit denen die Erreger an ihren Zielzellen andocken.