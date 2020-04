Kundin bei Banküberfall in Wien angeschossen

Bei einem Überfall auf eine BAWAG-Filiale am Rennbahnweg 40 in Wien-Donaustadt ist am Freitagvormittag eine Kundin angeschossen und schwer verletzt worden. Die Frau wurde von hinten im Bereich der Nieren getroffen. Der mit einer Schutzmaske maskierte Täter flüchtete mit einem Fahrrad, nach ihm wurde mit einem Großaufgebot gefahndet, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.