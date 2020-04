Großer Staatspreis an Architekten Ortner & Ortner

Die beiden Brüder kooperieren bereits seit langem, war man doch nach dem Studium bereits von 1971 bis 1987 gemeinsam im Atelier Haus-Rucker-Co in Düsseldorf mit Günter Zamp Kelp tätig, bevor man 1987 gemeinsam das Architekturbüro Ortner & Ortner Baukunst in Düsseldorf ins Leben rief. Alsbald entstanden Ableger in Wien, aber auch in Berlin und Köln.