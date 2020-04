Opposition gegen Regierung: Kein Schulterschluss im Hohen Haus

Wien –Ungewohntes ist an diesem Tag im Nationalratssitzungssaal zu sehen. Nicht 183 Abgeordnete sind dort, sondern 96. „Abstand halten“ gilt auch für die Leute im Hohen Haus. Mund-Nasen-Schutz tragen viele. Nur wer am Rednerpult steht, nimmt ihn dort ab. Das dritte Corona-Hilfspaket der Regierung ist auf der Tagesordnung – und wird nach stundenlanger Debatte von ÖVP, Grünen und SPÖ abgesegnet.

Bevor sich der Kanzler und sein Vize zur Lage äußern, sind Oppositionelle am Wort. Sie beklagen den Umgang von Türkisen und Grünen mit ihnen. Anliegen würden nicht berücksichtigt, SPÖ-Anträge seien vertagt worden – mit dem Argument, es habe niemand Zeit, sie zu lesen, sagt Jörg Leichtfried, Vizeklubchef der Roten. „Das ist kein Schulterschluss, was Sie hier betreiben.“

An die wendet sich der Regierungschef. Er bitte „inständig“, auch zu Ostern von Familienzusammenkünften zu lassen, sagt Sebastian Kurz. „Die Einschränkungen sind notwendig, damit wir die Freiheit wiedererlangen, die wir gewohnt sind. Und damit wir das Leben mit den Menschen führen können, die wir lieben, nicht Menschen verlieren, die eigentlich nicht sterben müssten.“ Und der ÖVP-Kanzler tut kund, dass die Entwicklung der Zahlen – Infizierte, Erkrankte etc. – am Sonntag mit Experten analysiert werde. Damit sei möglicherweise schon am Montag zu sagen, wo der Betrieb wieder aufgenommen werden könne. Erneut stellt Kurz fest, dass dabei mit dem Handel begonnen werde: „Die Rückkehr muss schrittweise und behutsam sein.“ Darauf verweist auch Grünen-Vizekanzler Werner Kogler: „Würden wir alles mir nix, dir nix aufmachen, würde alles wieder von vorne beginnen.“