Corona bleibt Streitfall in der Telfer Gemeindepolitik

Telfs, Zams –Politische Konsequenzen und eine öffentliche Entschuldigung: Das haben, wie berichtet, 16 Gemeinderäte und die kollegiale Führung des Gemeindeverbands Altenwohnheim Telfs von Gemeindevorständin Angelika Mader (ÖVP) verlangt. Hintergrund ist der Fall eines Bewohners, der am 13. März im Heim Wiesenweg in Telfs aufgenommen, am 25. März wieder ins Krankenhaus Zams überstellt und dort positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mader, so der Vorwurf, habe den handelnden Personen strafrechtlich relevante Tatbestände unterstellt: nämlich dass sie eine meldepflichtige Krankheit nicht sorgfältig gemeldet und Mitarbeiter gefährdet hätten. Beides sei vollinhaltlich falsch, der Verband behält sich rechtliche Schritte vor.