Mutter in Bayern tötete sich und ihre zwei Kinder

Polizisten haben im oberbayerischen Ort Vogtareuth nahe Rosenheim am Freitag in einer Doppelhaushälfte in dem 300-Seelen-Ort drei Leichen entdeckt, eine Mutter und ihre beiden Töchter. Nach ersten Ermittlungen vermuten die Beamten, dass die 36 Jahre alte Bundespolizistin ihre zehn- und zwölfjährigen Töchter erschoss und sich selbst tötete.

Polizei und Rettungsdienst waren gegen 4.40 Uhr von einer Person aus dem Haus alarmiert worden. Wer anrief, ließ die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen offen. Was sich in der Nacht in dem Haus abgespielt hatte, ist noch ein Rätsel.

Die Tat in Oberbayern ist das zweite Verbrechen innerhalb einer Familie, das in kürzester Zeit in Deutschland für Aufsehen sorgt. In Dortmund soll ein Familienvater am Donnerstag seine Frau, seine drei Kinder und anschließend sich selbst getötet haben. „Bei den Hintergründen bleibt weiterhin alles offen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dortmund am Freitag. „Es deutet alles darauf hin, dass der Ehemann und Vater seine eigene Familie umgebracht hat. Was aber die Gründe dafür waren, wissen wir noch nicht.“