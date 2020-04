„Beeindruckende Teilnahmebereitschaft“ bei Stichprobentest

Eine „wirklich beeindruckende Teilnahmebereitschaft der Bevölkerung“ ortet SORA-Geschäftsführer Christoph Hofinger bei der derzeit laufenden Stichprobenuntersuchung von 2.000 Österreichern auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Nach dem Start der Untersuchung am Mittwoch sei man „derzeit in der intensiven Phase, die meisten Tests werden von heute, Freitag, bis Sonntag gemacht“, sagte Hofinger.

Die Regierung hatte Anfang der Woche angekündigt, zusätzlich zu den bisherigen Corona-Tests, die meist nur bei Verdachtsfällen durchgeführt wurden, auch eine repräsentative Stichprobe von 2.000 Österreichern einer solchen Untersuchung zu unterziehen. Damit will man die Dunkelziffer bei den Infektionen einigermaßen zuverlässig bestimmen. Durchgeführt wird die Studie im Auftrag des Wissenschaftsministeriums vom Sozialforschungsinstitut SORA, das die Auswahl der Stichprobe sowie die Auswertung vornimmt, in Zusammenarbeit u.a. mit dem Roten Kreuz und der Medizinischen Universität Wien.

Die Kooperation mit dem Roten Kreuz funktioniere ausgezeichnet, das sei ein „starker und guter Partner in so einer Situation“, und auch seine Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung sei hilfreich. Aufgrund des Zeitdrucks sei die Untersuchung für alle Beteiligten „sehr fordernd“, aber alle Partner im Projekt würden mit Hochdruck zusammenarbeiten, betonte Hofinger.