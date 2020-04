UNO sieht Konflikte trotz Aufruf zu Waffenruhe eskaliert

Trotz seines Aufrufs zu einer weltweiten Waffenruhe angesichts der Coronakrise sind einige Konflikte nach Einschätzung von UNO-Generalsekretär António Guterres sogar noch weiter eskaliert. „In vielen der kritischsten Situationen haben wir kein Nachlassen der Kämpfe gesehen und einige Konflikte haben sich sogar intensiviert“, sagte Guterres am Freitag in New York.