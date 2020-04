Englands Premier League pausiert für unbestimmte Zeit

Die englische Premier League lässt den Fußball-Betrieb für unbestimmte Zeit ruhen. Darauf einigten sich die 20 Clubs am Freitag. Zudem kündigten die Vereine an, ihren Spielern eine Gehaltskürzung von 30 Prozent vorzuschlagen. Erste Hilfe für untere Ligen wurde bereits fixiert.

In der Diskussion um Gehaltskürzungen haben die Clubs der finanzkräftigsten Liga der Welt noch keine Einigkeit mit ihren Spielern erzielt. Gespräche zwischen Liga und Gewerkschaft (PFA) waren am Donnerstag erfolglos verlaufen. Die PFA monierte, Spieler sollten auf Gelder verzichten, während die Anteilseigner der Clubs verlustfrei durch die Coronavirus-Krise kommen würden und von dem Verzicht profitieren könnten.

Zumindest auf den Führungsebenen kam - vorerst ohne Einbeziehung der Spieler - am Freitag Bewegung rein. Man wolle den Kickern eine Gehaltskürzung in Höhe von 30 Prozent vorlegen, kündigte die Premier League an. Zum Vergleich: In der spanischen La Liga akzeptierten die Profis der Spitzenclubs FC Barcelona und Atletico Madrid eine vorübergehende Gehaltskürzung von 70 Prozent.