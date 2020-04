New Yorker Luxusrestaurant wird zur Suppenküche

Das New Yorker Luxusrestaurant „Eleven Madison Park“ des Schweizer Starkochs Daniel Humm wird in der Corona-Krise zur Suppenküche. Zusammen mit einer Wohltätigkeitsorganisation sollen bis zu 3.000 Mahlzeiten pro Tag gekocht und dann gegen einen geringen Preis an Bedürftige gegeben werden, teilte Humm per Instagram mit.