100 Mrd. Dollar für nicht versicherte US-Corona-Patienten

Die US-Regierung will die Behandlungskosten für Bürger ohne Krankenversicherung übernehmen, die sich mit dem Coronavirus infizieren. In dem vom Kongress verabschiedeten Nothilfepaket zur Bekämpfung der Pandemie seien dafür 100 Milliarden Dollar (92,8 Mrd. Euro) enthalten, teilte Gesundheitsminister Alex Azar mit. In den USA haben mindestens 27,5 Millionen Bürger keine Krankenversicherung.