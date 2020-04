Täter nach Wiener Banküberfall mit Schutzmaske noch flüchtig

Am Tag nach einem brutalen Banküberfall in Wien-Donaustadt, bei dem der mit einer Corona-Schutzmaske maskierte Täter eine Kundin angeschossen und schwer verletzt hat, war der Räuber weiter flüchtig. Nach ihm wird weiter gefahndet. Das angeschossene Opfer, eine 58-jährige Frau, befand sich in stabilem Zustand im Krankenhaus. Die Polizei wertet die Videoüberwachung aus.

Der Mann hatte die Tat am Freitag in der BAWAG-PSK-Filiale am Rennbahnweg 40 verübt und war mit der Beute auf einem Fahrrad geflohen. Er hatte mehrere Sackerln mit Einkäufen bei sich. Neben der Auswertung der Überwachungsvideos aus der Bankfiliale „wird auch überprüft, ob er in nahegelegenen Supermärkten war“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.