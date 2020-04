Terrorverdacht nach tödlichem Messerangriff in Frankreich

Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff im Südosten Frankreichs hat ein Mann zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte am Samstag mit, sie ermittele wegen „Mordes in Zusammenhang mit einer Terrortat“ gegen den festgenommenen Tatverdächtigen.

Der Angriff ereignete sich am Samstagvormittag in der Kleinstadt Romans-sur-Isere südlich von Lyon. Der 33-jährige Angreifer, der sich als sudanesischer Flüchtling herausstellte, attackierte die Menschen im Zentrum der 35.000-Einwohner-Stadt in mehreren Geschäften und auf der Straße. Zeugen zufolge rief er dabei „Allah Akbar“ (Gott ist groß).