Ramon vom Gebäudereiniger zum DSDS-Gewinner

Der Gebäudereiniger Ramon Roselly hat die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Der 26-Jährige, der vor allem mit seiner Vorliebe für ältere deutsche Schlager auffiel, setzte sich am Samstagabend im Finale der 17. Staffel mit mehr als 80 Prozent der Zuschauerstimmen gegen seine letzte verbliebene Konkurrentin Chiara D‘Amico (18) durch.

Bohlen lobte den 26-Jährigen aus Zschernitz in Sachsen: Er glaube, Ramon könne eine „Schlagerikone“ werden, sagte er. Florian Silbereisen schlug in eine ähnliche Kerbe: „Ich glaube ganz im Ernst, dass selbst der Schlagergott von oben heute, Dieter Thomas Heck, ein bisschen zuschaut und sagt: Diesen Jungen hätte ich vielleicht auch gerne mal in der ZDF-Hitparade damals präsentiert.“