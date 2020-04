Masken, Beschränkungen und Distanz: Der neue Alltag mit der Pandemie

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Hoffnung und Mahnung. So lässt sich zusammenfassen, was die Bundesregierung in den vergangenen Tagen zur Corona-Pandemie gesagt hat. Die Hoffnung, dass die Ausbreitung des Virus dank der Sperren und Verbote verlangsamt werden konnte. Und die Mahnung, trotz der Ostertage die Kontaktsperren aufrecht zu halten, um nicht eine neue Welle an Infektionen zu riskieren.

Für Montag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Fahrplan für Erleichterungen angekündigt. Er will ein Datum nennen, an dem erste Geschäfte neben dem Lebensmittelhandel wieder aufsperren dürfen. Von einer Rückkehr zur Normalität ist aber keine Rede. Der Alltag wird geprägt sein von Masken, Desinfektionsmittel, Beschränkungen und Distanz – und der elektronischen Aufzeichnung unserer Kontakte.

1. Am Anfang der Öffnung werden Teile des Handels stehen. Heute tritt die Maskenpflicht in Supermärkten endgültig in Kraft. Diese Vorgaben werden auch für die anderen Bereiche des Handels gelten. Einkaufen mit der Maske – dem „Mund-Nasen-Schutz“ – wird uns noch einige Zeit begleiten. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer erwartet eine „großflächige Normalisierung“ nicht vor dem dritten Quartal, also frühestens im Juli.

© iStock

2. In der Reihenfolge der Öffnung weit hinten kommen die Schulen. Befürchtet wird, dass mit vielen Kindern das Abstandsgebot kaum einzuhalten ist. Berufstätige Eltern können aber wie bisher Betreuung in Anspruch nehmen. Nach Ostern sollen die Pädagogen auch wieder neuen Stoff durchnehmen. Bisher war das nicht gestattet. Im Home-Schooling sollten nur bekannte Inhalte „vertieft“ werden.

Die Bundesregierung setzt im weiteren Umgang mit der Pandemie auf drei Maßnahmen, um die schrittweise Öffnung zu begleiten: erstens den Schutz gefährdeter Gruppen und älterer Menschen. Zweitens Abstand bei Begegnungen und das Tragen von Schutzmasken. Und drittens „Containment“, also das Eindämmen neuer Infektionen.

© Thomas Böhm

3. Ein wesentlicher Teil des Containments sind in den Plänen der Regierung die Nutzung von Big Data und das elektronische Aufzeichnen von Kontakten. Das Rote Kreuz hat dazu die „Stopp Corona“-App veröffentlicht.

Soll die Idee funktionieren, müssen möglichst viele Menschen die App nutzen. Das Rote Kreuz setzt dabei auf Freiwilligkeit. In Regierungskreisen wird aber auch überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, wenn die Beteiligung schwach ist. Die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ laufen Sturm gegen Überlegungen, die Nutzung der App verpflichtend zu verordnen. Für Menschen, die kein Smartphone besitzen, will die Regierung jedenfalls elektronische Schlüsselanhänger beschaffen, welche für die Träger die Funktion der App übernehmen sollen. Keinesfalls sei daran gedacht, seitens der Behörden die Daten abzuzapfen, wird im Bundeskanzleramt beteuert (siehe Kasten auf der linken Seite).

4. Mit den Bundesländern will die Bundesregierung die Einrichtung von Containment-Zentren vereinbaren. Dort sollen Kompetenzen und Expertise für die Bekämpfung des Virus gebündelt werden.

5. Offen ist, wann wieder Reisen auch ins Ausland möglich sein werden. Der Bundeskanzler stellt eine rasche Rückkehr zur Normalität nicht in Aussicht. Die Öffnung der Grenzen wird auch davon abhängen, wie sich die Lage in anderen Staaten entwickelt und ob es eine Impfung bzw. ein Medikament gegen das Virus gibt. Ziel sei die Wiederherstellung der Reisefreiheit, meint Kurz. Aber: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Österreich diese Krankheit besiegen und sie dann fahrlässig aus anderen Ländern wieder importieren.“

© Thomas Böhm

6. Großveranstaltungen und Festspiele werden ebenfalls erst am Ende des Hochfahrens stehen. Einen Zeithorizont dafür nennt Kurz nicht: „Von wie vielen Monaten wir hier sprechen, ist im Moment schwer zu sagen.“

7. Bis zum Wochenende liefen die Corona-Testungen für eine Stichprobenerhebung, um die Dunkelziffer der Erkrankten abschätzen zu können. Die Sozialforscher des SORA-Instituts wollen diese Woche das Ergebnis präsentieren. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Untersuchung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.