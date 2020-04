Chinesischer Anwalt nach fünf Jahren aus Haft entlassen

Nach fast fünf Jahren Haft ist der bekannte chinesische Menschenrechtsanwalt Wang Quanzhang aus dem Gefängnis entlassen worden. Doch statt zu seiner Familie nach Peking zurückzukehren, wurde Wang in der Provinz Shandong vorerst für zwei Wochen als Vorsichtsmaßnahme gegen das neuartige Coronavirus unter Quarantäne gestellt, wie seine Frau Li Wenzu am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Li befürchtet jedoch, dass die Coronavirus-Pandemie nur „ein Vorwand der Behörden“ sein könnte, da Wang nach den entsprechenden gesetzlichen Richtlinien in sein Haus in Peking hätte zurückkehren können. „Ich glaube, dass die Behörden uns Schritt für Schritt angelogen haben“, sagte Li. Sie sei besorgt, dass ihr Mann unter Hausarrest gestellt werde und die Behörden „uns daran hindern werden, als Familie wieder zusammenzukommen“. Auf AFP-Anfrage reagierte das Justizministerium von Shandong am Sonntag nicht.