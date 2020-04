Raffaello Sanzio da Urbino: Ein Gesalbter Gottes

Rom –Raffaello Sanzio da Urbino liegt seit Tagen heftig fiebernd zu Hause. Es ist kurz vor Ostern, doch der päpstliche Hofmaler wird die Festtage nicht mehr erleben. In der Nacht des 6. April 1520, dem Karfreitag, stirbt er mit gerade einmal 37 Jahren. Den todbringenden Infekt hätte er sich bei seinen nächtlichen Vergnügungszügen geholt, wird Giorgio Vasari gut drei Jahrzehnte später schreiben. Mehr Dichtung als Wahrheit. Wie so vieles in Vasaris „Viten“-Buch. Malaria gilt mittlerweile als wahrscheinlicher. Aber die Geschichte ist gut: Das Genie, das sich früh und ohne jedes Maß an den vermeintlich falschen Freuden überfrisst.

Kunst und Kitsch Dokumentation: Henrike Sandners „Raffael. Ein sterblicher Gott“ sucht auf dem Grat zwischen Kunst und Kitsch nach heutigen Spuren des Malers. Ausgangspunkt ist die „Sixtinische Madonna“ – und ihre pummeligen Putti. Heute, 23.15 Uhr, ORF 2.

"Start-up-Unternehmer"

Inzwischen gibt es andere Erzählungen, mit denen sich Raffael fassen lassen soll: Der Jungstar, der schon als Heranwachsender fanatische Anhänger und einflussreiche Förderer fand; der Start-up-Unternehmer, der mit seiner Werkstatt die Kunstproduktion nachhaltig veränderte – und als einer der ersten Druckgrafiken und Stiche seiner Arbeiten anfertigen ließ; der selbstbewusste und geschäftstüchtige Promoter seiner selbst, der es verstand, Mäzene und die höchste Geistlichkeit für sich einzunehmen – und sich als Denkmalschützer avant la lettre für Roms antike Ruinen starkmachte.

Mit Leonardo da Vinci (1452–1519) und Michelangel­o (1475–1564) bildet Raffael bis heute das populäre Dreigestirn der Hochrenaissance. Von Italien aus eroberte damals das Wieder- und Weiterdenken antiker Formen und ein neuerwachtes Interesse am Menschen in seiner irdischen Verfasstheit andere Regionen Europas. In Italien hätte man Raffaels 500. Todestag dieser Tage zum Anlass genommen, um auch daran zu erinnern. Dann kam Corona. Nicht nur die zentrale Ausstellung des Raffael-Jahres in den römischen Scuderie del Quirinale wurde wenige Tage nach ihrer Eröffnung Mitte März auf vorerst unbestimmte Zeit geschlossen.

Raffael kam 1483 in Urbino in den Marken zur Welt. Schon sein Vater war Maler. Nach dessen frühem Tod geht er bei Pietro Perugino in Perugia und Florenz in die Lehre, orientiert sich zunächst stark an den Arbeiten seines Vorbilds – überstrahlt den Lehrer aber bald, malt lustbetonter, natürlicher. Dem Ideal von Schönheit und Harmonie bleibt er dabei treu. Mehr noch: In seinen Kompositionen verhärtet sich das Ideal zum Höhepunkt. Gerade Raffaels Marienbilder, die „Sixtinische Madonna“ (1512/13) zum Beispiel, führen eindrücklich geometrisch präzise berechnete Konstellationen, beseelte Blicke vor Augen. „Es gibt eine enorme Entwicklung in seinem Werk von den Anfängen in Umbrien, die anmutig, zart und höfisch kultiviert waren, bis zu seiner römischen Zeit. Da war seine Kunst viel bewegter, dramatischer, rhetorischer, erzählender“, sagt der Kunsthistoriker Michael Rohlmann.

„Seelenmaler“

1508 ruft Papst Julius II. den jungen „Seelenmaler“ nach Rom, beauftragt ihn mit der Gestaltung der päpstlichen Privaträume. In den „Stanzen“ entsteht unter anderem das berühmte Fresko „Die Schule von Athen“ (1510), die sich als Bekenntnis neuen Selbstbewusstseins samt Selbstporträt – unten rechts, den Blick den Betrachtern zugewandt – lesen lässt. Ab 1514 leitet Raffael die Bauarbeiten am Petersdom. Mit seiner Werkstätte übernimmt er weitere Großaufträge, etwa die Gestaltung der Villa Farnesina am Ufer des Tiber. Deren Ausführung überantwortete er zumeist seinen Schülern.