Osterwoche: Das Leben und den Glauben feiern

Lienz –Die Zeiten sind ungewöhnlich. Auch für Priester. „Wir stehen in der Karwoche und erwarten unser Gedenken an große Ereignisse“, sagt der Lienzer Dekan Franz Troyer. Vom Feiern in Gemeinschaft am Gründonnerstag über das „Todeskommando“ des Karfreitags, die Trauerphase am Karsamstag, die schließlich in die Auferstehungsfeier in der Osternacht mündet.