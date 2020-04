Heli-Crew der ARA-Flugrettung fliegt in voller Schutzmontur

Ehenbichl, Fresach –Bereits am 4. Februar gab es bei der ARA-Flugrettung in Kärnten erstmals Corona-Alarm. „Glücklicherweise war’s ein Fehlalarm“, erzählt der ärztliche Leiter, Gernot Aichinger.

Dieser Vorfall habe aber an den beiden ARA-Stützpunkten – sowohl in Fresach (Kärnten) als auch in Ehenbichl für eine zusätzliche Sensibilisierung gesorgt. „Dadurch haben wir uns auf die außergewöhnliche Gefahrenlage frühzeitig und noch professioneller einstellen können“, erklärt ARA-Geschäftsführer Thomas Jank.