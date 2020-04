Viele offene Fragen rund um Almdorf-Ausbau in Haiming

Haiming –In der Causa rund um das Almdorf Ochsengarten in Haiming krümmen sich immer mehr Fragezeichen. Wie berichtet, hatten die Almdorfchalets mit insgesamt rund 30 Betten, die seit 2012 an Urlauber vermietet werden, laut BH Imst bis vor Kurzem keinerlei gewerbebehördliche Bewilligungen. Erst vergangenen März, also mehr als sieben Jahre nach dem Start, gab die BH die Bewilligung und leitete gleichzeitig ein Verwaltungsstrafverfahren ein. Mögliche Höchststrafe: 3600 Euro – das ist mit einer Woche Vermietung wieder eingespielt.