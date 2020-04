Großteil der FPÖ-Bezirkpartei in Oberpullendorf geht zu DAÖ

Die Allianz für Österreich (DAÖ) hat nun auch die ersten Mitstreiter außerhalb Wiens - konkret im Burgenland: Der Obmann der FPÖ-Bezirksgruppe Oberpullendorf, Herbert Adelmann, hat am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit DAÖ-Obmann Karl Baron, seinen Wechsel verkündet. Er nimmt auch einen Großteil seines Teams mit.

Er ortete einen „Verrat an freiheitlichen Tugenden“ wie Kameradschaft und Loyalität. Auch Straches Frau Philippa habe man letztere verwehrt, erinnerte der DAÖ-Neuzugang an die Debatten um deren Nationalratsmandat.

„Es hat da Dinge gegeben, die diesen Ausschluss notwendig gemacht hätten. Er ist diesem Ausschluss zuvorgekommen. Wir haben bereits am Landesparteitag gesehen, dass es da im Bezirk gewisse Tendenzen gibt, die dem Wohl der Landespartei schaden“, so Hofer.

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der in Wien die Allianz für Österreich unterstützt, freute sich indes über den Neuzugang aus dem Burgenland. Er versprach via Social-Media-Videobotschaft: „Glaubt mir, das ist erst der Anfang einer viel größeren Entwicklung für unsere neue Bürgerbewegung.“

Gerade in schwierigen Zeiten brauche es eine starke Bürgervertretung, zeigte er sich überzeugt. Er, Strache, werde seinen Weg jedenfalls „unbeirrt“ und „auf Basis unserer freiheitlichen Werte“ weitergehen. Mit einem Comeback bei einer erfolgreichen Wahl in Wien werde man nach und nach die Ausrollung in ganz Österreich angehen, kündigte der frühere FPÖ-Politiker an.