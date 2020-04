Zahlen belegen leichten Anstieg bei häuslicher Gewalt

„Gott sei Dank ist es kein signifikanter Anstieg. Wir müssen sehr wachsam sein“, kommentierte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) gemeinsam mit Nehammer die Entwicklung bei den Fallzahlen. Experten würden davon ausgehen, dass es bei Anzeigen wegen Gewaltdelikten zu leichten Verzögerungen kommen kann, stellte die Frauenministerin fest. Einerseits würden Frauen befürchten, dass es nicht genug Platz in Frauenhäusern gibt - was, wie Raab versicherte, nicht der Fall ist - , andererseits seien Frauen unsicher, was mit ihren gewalttätigen Partnern passiert. Für diese gebe es im Falle einer Wegweisung ausreichend Plätze in Notschlafstellen und sonstigen Einrichtungen.