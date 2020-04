Nach tödlichem Angriff bei Valence: Terror-Fahnder ermitteln

Das Drama ereignete sich am Samstag gegen 10.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter zunächst den Besitzer eines Tabakgeschäfts angegriffen und sich dann in einer Metzgerei ein neues Messer beschafft haben, wo er eine Person erstach. Danach griff er auf der Straße weitere Menschen an. Insgesamt kamen zwei Menschen ums Leben, fünf wurden verletzt, zwei von ihnen schwebten am Sonntag noch in Lebensgefahr. Augenzeugen zufolge soll der Mann bei seiner Tat „Allahu akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben.