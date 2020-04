Ausgangsbeschränkungen: Viele Anrufe, genug Platz in Frauenhäusern

Raab sieht das ähnlich: „Wir müssen sehr wachsam sein“, kommentierte sie die Entwicklung bei den Fallzahlen. Denn die Experten würden davon ausgehen, dass ein Anstieg bei den Anzeigen erst mit Verzögerung eintritt, wenn wieder ein bisschen mehr Normalität in den Alltag eingezogen ist. „Viele Frauen fragen, was denn mit dem Mann passiert, wenn sie Anzeige erstatten“, so Raa­b. Es bestünde auch bei vielen Frauen die Befürchtung, dass es nicht genug Platz in Frauenhäusern gibt, was aber nicht der Fall sei: „Jede Frau bekommt einen Platz, wenn sie ihn braucht. Es gibt in allen Bundesländern genug Kapazitäten“, versichert die Ministerin. Auch für den Fall einer Corona-Infektion in einem Frauenhaus sei man gerüstet. Es gebe genügend Ausweichquartiere, etwa in Hotels oder Kuranstalten. In Italien habe es in den ersten Wochen einen dramatischen Einbruch bei den Anfragen gegeben, weil es die Annahme gab, die Frauenhäuser seien geschlossen.