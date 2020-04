Marokkos König begnadigte wegen Coronavirus 5.654 Gefangene

Um eine Ausbreitung des Coronavirus in Haftanstalten zu verhindern, hat Marokkos König Mohammed VI. mehr als 5.600 Strafgefangene begnadigt. Die Insassen würden wegen der „außergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der Gesundheitssituation und den notwendigen Maßnahmen“ zur Eindämmung des Coronavirus schrittweise aus der Haft entlassen, teilte das Justizministerium in Rabat am Sonntag mit.

Neben der Massenbegnadigung wies Mohammed VI. die Behörden an, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz von Gefängnisinsassen zu gewährleisten“. Die marokkanischen Gefängnisse sind berüchtigt für ihre Überfüllung. Auf 100.000 Einwohner in dem nordafrikanischen Land kommen Schätzungen zufolge etwa 232 Strafgefangene.

Menschenrechtsorganisationen hatten angesichts der Coronavirus-Pandemie zur Freilassung aller politischen Gefangenen in Marokko aufgerufen, darunter auch jenen, die in Untersuchungshaft sitzen. Unklar blieb zunächst, ob unter den nun begnadigten Gefangenen auch Mitglieder der Protestbewegung „Hirak“ waren, die in den Jahren 2016 und 2017 Massendemonstrationen in Marokko organisiert hatte.