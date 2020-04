Conte ruft Italiener zu weiterer Disziplin auf

Während die Zahl der Italiener wächst, die wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre bestraft werden, hat der italienische Premier Giuseppe Conte seine Mitbürger zu Verantwortung aufgerufen. „Wir verlangen von den Menschen ein großes Opfer, doch dies ist der einzige Weg. Nur wenn wie uns an die Regeln halten, werden wir den Notstand bewältigen“, so Conte.

Conte erklärte, er könne nicht sagen, wann der Lockdown in Italien zu Ende gehen wird. „Wir folgen den Anweisungen unserer wissenschaftlicher Berater. Wir haben nach bestem Wissen gehandelt und die Resultate bezeugen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Conte.

Der Premier rief zur „internationaler Zusammenarbeit“ gegen die Epidemie auf. „Alle Länder der Welt kämpfen gegen denselben Feind. Wir kämpfen alle an der vordersten Front. Daher ist eine Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern wichtig. Es ist strategisch, dass eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene besteht“, sagte Conte.

Das Frühlingswetter treibt viele Italiener an diesem Wochenende trotz Ausgangssperre nach draußen. 9.284 Personen wurden deswegen am Samstag bestraft, das sind circa 1.100 mehr als am Freitag, geht aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervor.