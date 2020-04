Feuerwehr rettete Biber bei Autobahnauffahrt im Bezirk Baden

Im Bezirk Baden ist die Feuerwehr am Samstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen worden. Ein Autofahrer hatte gemeldet, dass sich bei der Auffahrtsrampe der Südautobahn (A2) in Traiskirchen Richtung Wien ein Biber befinde. Feuerwehrleuten gelang es, ihn einzufangen. Das Tier wurde anschließend ins Augebiet von Traiskirchen gebracht und unverletzt wieder in Freiheit entlassen.