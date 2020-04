Innsbruck – Normalerweise würden sich Kinder am kommenden Wochenende nicht nur auf den Osterhasen freuen, sondern auch auf den Besuch von ihrer Godi oder ihrem Göd. Dass im Moment nichts normal läuft, wissen wir seit dreieinhalb Wochen. Der Corona-resistente Osterhase wird kommen, Patin oder Pate leider nicht. Osterbesuche sind verboten, backen ist Gott sei Dank erlaubt. Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand und machen uns das österliche Gebildebrot aus feinem Hefeteig – eine beliebte Beigabe des Godlpacks – selbst.