Gitarrespielen statt Heli-Flüge: Morgenstern entdeckt neue Saiten

Seeboden – In der gemütlichen Stube sitzend entdeckt sich Thomas Morgenstern derzeit ein Stück weit selbst. Die Corona-Krise zwang den 33-jährigen Kärntner, der nach dem Karriereende 2014 auch mit seinem Helikopter beinahe täglich in der Luft ist, zur Landung. „Ich bin gerne bei mir zuhause in Seeboden“, erzählt der Olympiasieger (2006) mit einem Lächeln. Er habe Verständnis für die Maßnahmen während der Corona-Krise, hoffe jedoch, dass sich die Situation rasch bessere. „Es erinnert mich ein bisserl an die Zeiten in Finnland, als wir wegen Schlechtwetter das Hotel in Kuusamo für eine Woche nicht verlassen konnten.“ Er dürfe derzeit seine Eltern und Geschwister nicht besuchen. Trotz der „schwierigsten Zeit unserer Generation“ betont Morgenstern, dass man den Humor nicht verlieren dürfe.