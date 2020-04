Tiroler Wirtschaft zufrieden: Zeitplan macht „optimistisch“

Innsbruck –Seit 16. März müssen die Österreicher großteils zu Hause bleiben, die strengen Beschränkungen treffen das soziale Leben und vor allem die Wirtschaft. Seit gestern gibt es einen Zeitplan, wie das angekündigte Hochfahren der Wirtschaft aussehen soll. „Wir sind froh, dass wir schrittweise wieder starten können“, sagt der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer (WK), Christoph Walser. Das Herunterfahren sei für die Tiroler Wirtschaft „zach gewesen“, dass Geschäfte bis 400 m2 ab 14. April wieder öffnen dürften, sei wichtig. Manche Regelungen müssten noch konkretisiert werden, so dürfen etwa Friseure ab 1. Mai wieder aufsperren, Kosmetikstudios seien jedoch noch nicht genannt worden. Bis zur „Normalität“ sei es also noch ein „weiter Weg“, sagt Walser: „Das kann Monate, aber auch Jahre dauern, bis wir wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise sind.“ Konkrete Zahlen, was das Schließen von Betrieben gekostet habe, gebe es noch nicht, allein im Tiroler Tourismus geht Walser aber zumindest von einer Milliarde Euro aus.