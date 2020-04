Zustelldienst in schwieriger Zeit: „Mehr Pakete als vor Weihnachten“

Rum – Normalerweise sind es die Wochen in der Adventzeit, in denen die Brief-, vor allem aber die Paketzusteller der Post alle Hände voll zu tun haben. Normalerweise. Denn in Zeiten der Corona-Krise ist vieles anders. „Derzeit haben wir Tage, an denen wir mehr Pakete zustellen als vor Weihnachten“, berichtet Rene Ruetz. Der 45-Jährige arbeitet als Briefzusteller in der Zustellbasis Neu-Rum. Neben den klassischen Kuverts stellt er auch Großbriefsendungen und Kleinpakete bis zwei Kilogramm zu. „Die Firmenpost ist natürlich deutlich weniger geworden. Dafür sind es jetzt aber eben mehr Pakete“, sagt Rene Ruetz.