WIFI bietet ab sofort „Bildungskarenz statt Kurzarbeit“

Innsbruck –Beim Aus- und Weiterbildungsinstitut Wifi Tirol hat man aus der Not eine Tugend gemacht und die Kurse als erstes Institut Österreichs innerhalb weniger Tage in das Internet verlegt. Damit will man den Tiroler Betrieben und ihren Mitarbeitern während des teilweisen Stillstands der Wirtschaft die Möglichkeit geben, ihre Qualifikationen zu verbessern.