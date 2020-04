Dämmstoffprofi Steinbacher: „Bau ist Stütze zur Stabilisierung“

Erpfendorf, Innsbruck –Der Tiroler Dämmstoffhersteller Steinbacher konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr stabil halten. Trotz der für heuer zu erwartenden Einbußen sieht Unternehmenschef Roland Hebbel in der Krise auch Chancen für den Wirtschaftsstandort.

Die Erpfendorfer Steinbacher-Gruppe mit Töchtern in Berlin und im polnischen Czosnów hat laut Unternehmensangaben im Geschäftsjahr 2019/20, das Ende März endete, 101,7 Millionen Euro umgesetzt. Das ist ein Rückgang von rund drei Prozent. „Der Grund: Sanierungsquote und -beihilfe gingen zurück und wegen der steigenden Zahl an Neubauprojekten fehlten die Arbeitskräfte für die Sanierung. Aber wir sind mit der Jahresbilanz zufrieden“, sagt Hebbel im Gespräch mit der TT. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der Steinbacher-Chef wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise „eine Bremsspur“, die je nach Verlauf der kommenden Wochen und Monate einen Umsatzrückgang von acht bis zwölf Prozent bedeute.

Der Dämmstoffspezialist beschäftigt europaweit rund 500 Mitarbeiter, davon mehr als 300 in Tirol. Derzeit seien noch keine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die weitere Entwicklung des Personalstandes hänge aber vom Verlauf der Bausaison ab. Normalerweise beschäftige das Unternehmen im Sommer zusätzlich zehn bis 15 Prozent Saisonarbeiter. „In diesem Sommer werden wir wohl mit dem Jetzt-Bestand durchfahren. Wenn meine Prognosen aber nicht halten, muss man an Kostenschrauben drehen und das sind Personalkosten“, meint Hebbel.