Doris Days Nachlass brachte knapp drei Mio. Dollar ein

Hunderte Andenken aus dem Nachlass von Hollywood-Star Doris Day (1922-2019) sind in Kalifornien für fast drei Millionen Dollar (rund 2,8 Millionen Euro) versteigert worden - wegen der Coronavirus-Pandemie allerdings ohne Publikum. Das sei deutlich mehr als die erwarteten Einnahmen in Höhe von bis zu 600.000 Dollar, teilte Auktionshaus Julien‘s Auctions in Beverly Hills in der Nacht zum Montag mit.