Bürgermeister kritisiert späte Tests für Altenheim in Reith im Alpbachtal

Reith im Alpachtal –Das Marienheim im Dorfzentrum von Reith im Alpachtal ist verwaist. Am Samstag waren bis Mittag alle Zimmer geräumt worden, die Bewohner sind derweil in Münster untergebracht – nach Brandenberg ist Reith die zweite Gemeinde im Bezirk Kufstein, in der man ein Pflegeheim räumen musste. „Wir hatten kein Personal mehr zur Verfügung“, erklärt Bürgermeister Hans Thaler gegenüber der TT.