Frankfurt-Coach Hütter als Befürworter von Gehaltsverzicht

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter würde in der derzeitigen Corona-Krise auch Gehaltsverzichte in Kauf nehmen. „Das ganz große Thema ist Solidarität. Deswegen bin ich auch ein Befürworter des Verzichts“, sagte der Vorarlberger am Montag bei einer Pressekonferenz ohne Publikum in Frankfurt. Bei vielen Bundesligisten ist ein Gehaltsverzicht von Profis schon beschlossene Sache.