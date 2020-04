Großer Wunsch auf zarter Eierschale: Wie Rituale ausschauen können

Innsbruck – Religiöse und private Rituale begleiten uns das ganze Jahr über. Viele Eltern setzen sich etwa am Abend ans Bett ihres Kindes, gemeinsam lassen sie den Tag Revue passieren. „Rituale schaffen Orientierung, stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und vermitteln Geborgenheit“, sagt Sabine Trentini-Geisler, Ritualbegleiterin und Pädagogin in Innsbruck. „Gerade jetzt, in einer Zeit, in der so viel an Stabilität und Routine wegbricht, sind rituelle Handlungen für Familien und Paare ein tragender Boden.“ Ein Ritual birgt doch eine tiefere Absicht und zeigt sich in einer bewussten symbolischen Handlung.