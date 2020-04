Wasserstoff: Der Stromspeicher der Zukunft

Bereits über 80 Jahre ist der letzte Flug der Hindenburg her. Der mit Wasserstoff befüllte Zeppelin ging damals kurz vor der Landung in New York in Flammen auf – das Ende für den Weltluftverkehr deutscher Zeppeline war damit besiegelt. Die Gefahren scheinen heute vergessen zu sein. Denn Wasserstoff (H2) ist nun wieder in aller Munde – auch als Antriebsform in den verschiedensten Bereichen wird ihm eine große Zukunft prognostiziert. „Grüner Wasserstoff, der aus erneuerbarer Energie – wie z. B. aus überschüssiger Windenergie – gewonnen wird, ist ein wichtiger Bestandteil für das Ziel der Klimaneutralität 2040“, ist sich die Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, Theresia Vogel, sicher.