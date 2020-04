Aufsperren erst ab Mai erlaubt: Möbelhandel sieht sich benachteiligt

Letztlich werde der bereits beim Lebensmittelhandel begangene Fehler, dass dieser auch Non-Food-Produkte verkaufen durfte, ein weiteres Mal begangen, so Föger. Denn gerade in Baumärkten gebe es auch Gartenmöbel, Bodenbeläge, Leuchten und andere Produkte, die auch in Möbelhäusern ein wichtiges Sortiment darstellen. Im Möbelhandel gebe es große Verkaufsflächen mit relativ wenig Frequenz, also sehr gute Bedingungen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Föger fordert – auch in Briefen an das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer – eine Öffnungsmöglichkeit auch für den Möbelhandel oder zumindest die Erlaubnis, ebenfalls etwa Gartenmöbel verkaufen zu dürfen.